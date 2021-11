Chiavari, proseguono i lavori di messa in sicurezza della strada di Campodonico - Genova 24

Genova. Procedono le operazioni di installazione della rete paramassi sulla parete a monte di via per Campodonico, per circa 300 metri complessivi, per una spesa totale di 110mila euro.

“Un problema che da anni interessava la frazione di Campodonico e minacciava la sicurezza dei cittadini. Stanno per concludersi le operazioni di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della parete della collina che insiste sulla carreggiata, con pulizia e rimozione del materiale roccioso pericolante e conseguente installazione di una rete paramassi che proteggerà la sede stradale da eventuali cedimenti – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Bisso.

E continua: “Come amministrazione abbiamo realizzato importanti lavori nelle frazioni di Maxena, Campodonico e Sanguineto, tra cui il contenimento del versante a valle della strada grazie a diverse palificate in micropali, l’installazione di un nuovo guardrail e il rifacimento del manto stradale in più tratti. Rimaniamo stupiti delle assurde contestazioni e critiche mosse dal consigliere di minoranza Sandro Garibaldi, soprattutto dopo le promesse fatte ai cittadini, e mai mantenute, durante il suo passato assessorato”.