Chiavari, il M5s presenta il suo candidato sindaco: sarà Davide Grillo - Genova 24

Chiavari. “Possiamo finalmente ufficializzare la candidatura per le elezioni della prossima primavera alla carica di sindaco del Comune di Chiavari di Davide Grillo”, così si legge in una nota inviata nel pomeriggio dal Movimento 5 Stelle di Chiavari. Il partito quindi correrà da solo, e non in coalizione, nella corsa elettorale. Chiavari è senza sindaco da agosto dopo la morte improvvisa di Marco Di Capua.

“Davide è il referente del nostro gruppo da diversi anni e conosce perfettamente il tessuto sociale e politico della città. Ha avuto colloqui e ha collaborato sia con la maggioranza sia con l’opposizione e non ha mai perso di vista l’obiettivo principale del gruppo, cioè tutelare la città ed i cittadini portando avanti diverse battaglie, talvolta sfociate in discussioni piuttosto accese con l’attuale maggioranza consiliare. Il gruppo di Chiavari è arrivato a questa decisione dopo un lungo percorso di partecipazione democratica culminato con una votazione a favore di Davide Grillo”, si legge nella nota del M5s.

“In questi anni abbiamo continuato a seguire la politica chiavarese ed abbiamo effettuato circa 100 comunicati stampa in merito a vicende riguardanti il nostro Comune ed abbiamo effettuato diverse attività sul territorio fra cui annoveriamo la pulizia periodica delle sponde dell’Entella e diversi convegni tematici. La nostra anima green ci porterà a sviluppare un programma attento all’ecologia ed in parte è già pronto grazie ai molti cittadini che hanno partecipato in questi ultimi mesi ai nostri incontri”, proseguono i pentastellati.

“Una particolare attenzione sarà data inoltre al Turismo ed al Commercio, veri motori dell’economia della nostra città. Entusiasmo e competenze certo non mancano. È ora che non si pensi solo alla manutenzione ordinaria ma si programmi e si costruisca il futuro delle prossime generazioni. Un pensiero va a Marco, Chiavari ha perso un buon Sindaco”, la conclusione.