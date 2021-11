Chiavari, conclusi i lavori alla fognatura di corso Lavagna - Genova 24

Chiavari. È terminata la sostituzione delle tubature ammalorate della fognatura di corso Lavagna, nel quartiere di Ri Basso, nel tratto compreso tra via Aldo Gastaldi e viale Kasman.

“Un intervento importante, di circa 98 mila euro, finanziato da Ato su nostra richiesta, che ha permesso di sostituire 100 metri di condotte fognarie in corso Lavagna, in pessime condizioni di manutenzione e soggette a numerose perdite; è prevista in seguito la riasfaltatura dell’area”, spiega il consigliere delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi.

E continua: “Lavori che vanno a sommarsi a tutte le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione dei canali delle acque meteoriche eseguite fino ad ora nell’intera zona”.

Infine conclude: “Contestualmente avanza anche il cantiere di corso Colombo relativo ai lavori straordinari di potenziamento e sostituzione di 242 metri di rete fognaria, grazie ad un finanziamento ottenuto da Ato pari a 125 mila euro, con l’obiettivo di evitare sversamenti, continue occlusioni e malfunzionamenti degli impianti”.