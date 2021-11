Chiavari, al via gli interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua - Genova 24

Chiavari. Dopo alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali e dalla Protezione civile, funzionali alla verifica dello stato di manutenzione dei principali rivi e canali affluenti dell’Entella e del Rupinaro, l’amministrazione ha programmato una serie di interventi volti alla pulizia e alla rimozione del materiale presente, per circa 6 mila euro.

Prenderanno avvio la settimana prossima e riguarderanno la rimozione del materiale franato in alveo nel Rio Bona all’altezza dell’area cani, dei sedimenti presenti nel Rio San Terenziano, nel Rio Lemme e nel Rio Caperana, oltre che sulle sponde del fiume Entella, all’altezza del ponte della Maddalena.

“Sono lavori necessari alla prevenzione, che affiancati ad interventi strutturali come quelli già attuati in questi anni e in corso nell’area portuale (grazie alla realizzazione dello scolmatore dei canali del centro cittadino), costituiscono un elemento essenziale nel percorso di mitigazione quotidiana del rischio idrogeologico – spiega il vicesindaco facente funzioni di sindaco, Silvia Stanig – Si tratta di opere fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque ed evitare, in stato di emergenza, allagamenti e rischi per la pubblica incolumità”.