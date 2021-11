"Chi ha paura del Garante per i diritti degli anziani?", l'Usb pensionati va all'attacco di Comune e Regione: "il 4 dicembre saremo in piazza" - Genova 24

Genova. “Perchè il Sindaco non nomina il Garante dei diritti degli anziani ? Cosa aspettano la Regione Liguria e tutti gli altri Comuni ad adottare il Garante dei diritti degli anziani? Chi ha paura in Liguria, del Garante per i diritti degli anziani?”. Questi gli interrogativi che si pone l’Usb e che rivolge al sindaco di Genova, registrando lo stallo di fatto sulla nomina del garante.

Lo scorso 20 luglio, infatti “il consiglio comunale di Genova ha adottato il “Regolamento Comunale del Garante dei diritti degli anziani”, su proposta di alcuni consiglieri di Forza Italia alla quale USB Pensionati ha portato il proprio sostegno e contributo già dall’incontro con le commissioni consiliari”.

“E’ stato il primo Comune d’Italia a fare questa importante scelta. Per ora lettera morta – nota il sindacato di base in una nota stampa – USB Pensionati della Liguria chiede al Sindaco Bucci perché non ha ancora proceduto alla nomina e perché non si da velocemente attuazione al Regolamento? L’8 luglio 2021 anche in Regione alcuni consiglieri di Forza Italia presentavano una proposta di legge per la nomina del Garante. Perchè l’iter si è fermato? Forse perché intralcia le mire di privatizzazioni di tutto lo stato sociale che ha il Governatore?”

“Questi anni di pandemia hanno aggravato pesantemente le condizioni degli anziani nella nostra città e nella nostra regione. Migliaia di morti,impossibilità di curare patologie pregresse anche gravi. Sanità pubblica devastata dalle scelte di privatizzazione accelerate dal covid19, aumento sconsiderato dei prezzi di tutti i beni di prima necessità, digitalizzazione che a causa pandemia ha sostituito quasi completamente la possibilità di recarsi negli uffici per pratiche anche fondamentali (INPS/Enti Locali/Medico di base…) mettendo in difficoltà migliaia di anziani privi delle conoscenze digitali necessarie. Le scelte del Governo Draghi peggioreranno ulteriormente le condizioni di vita di tutti a partire dalle fasce più deboli. USB Pensionati Liguria è pronta ad aprire una vertenza con le istituzioni su questi temi. Il 4 dicembre saremo in piazza insieme a tutti i promotori del No Draghi Day e fin da oggi metteremo in cantiere iniziative su queste importanti tematiche. Anziano non vuol dire aver terminato di sperare e sogni are anche solo pensando al futuro di figli e nipoti.”.