Champions League, Zalanki show: la Pro Recco affonda la Steaua - Genova 24

Genova. Esordio europeo casalingo da tre punti per la Pro Recco che alle Piscine di Albaro vince 23-5 contro la Steaua Bucarest nella seconda giornata di Champions League. Trascinatore del match, come a Marsiglia, il mancino armato di Zalanki, autore di sette reti.

La sblocca subito Di Fulvio, capitano per le assenze di Ivovic e Figlioli, ma la Steaua trova il pareggio con il diagonale di Georgescu. La Pro Recco prende in mano la partita, Hallock lotta ai due metri e si guadagna la prima espulsione del match che Zalanki non spreca infilando il pallone sopra la testa di Tic. Superiorità che capitalizza anche Cannella per il 3-1 a 80 secondi dalla sirena. C’è ancora tempo per una magia di Younger ben servito da Velotto che vale il +3.

I biancocelesti feriscono con l’uomo in più: dopo due minuti del secondo tempo Zalanki manda nel pozzetto Gheorghe e non sbaglia davanti a Tic l’assist di Marini, classe 2005 all’esordio in Champions League. Hallock incontenibile ai due metri segna il 6 a 1. I ragazzi condotti da Sukno allentano un po’ la pressione e la Steaua si porta sul meno 3 con la palomba di Neamtu e il rigore trasformato da Georgescu (6-3). I biancocelesti tornano a macinare gioco e prendono le distanze andando sul 9-3 al cambio campo con le reti di Younger, Zalanki e Velotto.

Nel terzo tempo ecco il “Gergo Zalanki show“: tre gol in meno di due minuti che portano la Pro Recco sul 12-3. Del Lungo abbassa la saracinesca e i biancocelesti dilagano con Di Fulvio ed Echenique. Il dribbling al centro di Gheorghe interrompe il digiuno dei rumeni lungo dieci minuti. Albaro, sold out, si infiamma per la giocata di Marini che buca Tic sul primo palo e segna all’esordio. Poi ecco ancora Zalanki comparire sulla scena: la sua settima rete prima di nuotare verso gli ultimi otto minuti inchioda il punteggio sul 16-5 e vale una standing ovation.

I campioni d’Europa straripano nel quarto tempo e con un 7-0 di parziale fissano il risultato sul 23-5.

“Sapevamo di essere più forti, ma l’approccio alla gara è stato ottimo – ammette mister Sandro Sukno -. Segnare 23 gol non è mai facile. Siamo stati aggressivi fin dall’inizio, si vede che miglioriamo. Sono molto contento per l’esordio con gol del nostro Marini, un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile”.

Il tabellino:

Pro Recco – Steaua Bucarest 23-5

(Parziali: 4-1, 5-2, 7-2, 7-0)

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 7, Marini 1, Younger 3, Bertoli 1, Presciutti, Echenique 1, Cannella 4, Velotto 1, Loncar, Hallock 3, Negri. All. Sandro Sukno.

Steaua Bucarest: Tic, Gheorghe, Negrean 1, Fulea, Vancsik, Neamtu 1, Mudrazija, Georgescu 2, Gheorge 1, Oanta, Iudean, Goanta, Dragusin. All. Aurelian Georgescu.

Arbitri: Rakovic (Serbia), Berishvili (Georgia).

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 5 su 7, Steaua Bucarest 1 su 7 più 1 rigore realizzato. Nessuno uscito per limite di falli.