Centro tamponi, lunedì 29 si trasferisce dalla sala Chiamata del porto a Villa Bombrini - Genova 24

Genova. Il centro tamponi allestito fino ad oggi alla sala Chiamata del porto si trasferisce, a partire da lunedì 29 novembre a Villa Bombrini in via Muratori 11R (cancello), come comunicato da Asl 3 in una nota diffusa.

Asl 3 spiega infatti che il trasferimento avviene “al fine di incrementare le sedute vaccinali” pertanto presso l’hub sala Chiamata del porto, da lunedì 29 novembre il centro tamponi per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi in accesso diretto – sia gratuiti eseguiti in favore dell’utenza inviata dai servizi di medicina scolastica e di coloro con ciclo di vaccinazione Covid in corso, dal 1° al 15° giorno dalla 1a dose già somministrata, sia a pagamento per la restante popolazione – viene trasferito nella sede Asl3 di Villa Bombrini .

Il Centro osserverà il seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore 08.15 alle ore 17.30.