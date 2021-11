Centro storico, scoperto laboratorio clandestino di merce contraffatta: oltre 7500 vestiti 'taroccati' sequestrati - Genova 24

Genova. Gli uomini del Nucleo Operativo Metropolitano di Genova della Guardia di Finanza, insieme agli agenti della Polizia Locale, nel cuore del centro storico genovese, hanno individuato uno stabile all’interno del quale sono stati scoperti alcuni appartamenti adibiti a laboratori e magazzini di merce contraffatta.

Durante l’operazione sono stati sequestrati prodotti d’abbigliamento, calzature, accessori contraffatti, macchine da cucire e presse per imprimere marchi, etichette raffiguranti loghi di marchi prestigiosi e altri strumenti utili all’assemblaggio di capi di vestiario per un totale di oltre 7500 pezzi.

Due cittadini extracomunitari privi entrambi del permesso di soggiorno, sono stati denunciati presso la locale Procura della Repubblica per i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, contraffazione e produzione di prodotti con segni e marchi falsi. Uno dei due clandestini inoltre è stato tratto in arresto in quanto destinatario di un precedente mandato di cattura a suo carico.