Centro storico, offre hashish agli agenti della polizia locale: arrestato 24enne - Genova 24

Genova. Nei giorni scorsi, alcuni agenti della polizia locale, in borghese, all’incrocio tra vico agli Orti di Banchi e via San Luca, sono stati avvicinati da un ragazzo che ha chiesto loro se avessero bisogno di “qualcosa”.

Più precisamente il ragazzo ha chiesto a ispettore e agenti se volessero comprare del “fumo”, specificando anche il prezzo: 20 euro per ogni “pezzo”.

Sono scattati così i controlli da cui è emerso che il giovane, di nazionalità senegalese, era destinatario di un ordine di espulsione entro 7 giorni del questore, oltre ad essere pluripregiudicato per vari reati di spaccio.

Gli agenti dopo l’offerta del giovane hanno preso tempo, ben sapendo che, normalmente, per sfuggire all’arresto, i pusher non tengono addosso la droga e la nascondono lì vicino per poterla recuperare in fretta a richiesta dei clienti.

Infatti il ragazzo ha cercato di raggiungere con una mano una finestra a circa a due metri d’altezza. È a quel punto che gli agenti si sono qualificati e hanno chiamato i rinforzi. Nel nascondiglio sono state trovate 4 barrette di hashish poi sequestrate. Il ventiquattrenne è stato arrestato.