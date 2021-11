Cavalieri e pirati nei boschi del Righi: terminate le riprese di "Mondi Paralleli, prigionieri del tempo" - Genova 24

Genova. Cavalieri e pirati nei boschi del Righi: si è svolto ieri l’ultimo set sul colle genovese per “Mondi Paralleli, prigionieri del tempo”.

“Motore…Azione…” per l’ultima volta il regista di “Mondi Paralleli” ha pronunciato le fatidiche parole che danno il via alle riprese tra i boschi di Genova Righi. Dopo aver girato, negli ultimi mesi, almeno quattro volte sul medesimo colle, in altrettanti punti diversi, i viaggiatori del tempo di Mondi Paralleli hanno concluso nei pressi della vecchia polveriera nella giornata di venerdì 26 novembre.

“Curioso vedere alcuni biker fermarsi dinnanzi a un cavaliere medievale o a un pirata saraceno per chiedere cosa fosse successo – scrivono gli organizzatori – È bastato vedere le telecamere accese di Mattia Cretti, direttore della fotografia e operatore, per rendersi conto di essere finiti nel mezzo della scena di un film ambientato in più epoche. Per alcuni istanti, il viaggio nel tempo, è sembrato quasi realistico per gli avventori della zona”.

E continuano: “Grazie alla collaborazione del Club Cacciatori Castellaccio e dell’ Osservatorio Astronomico del Righi che hanno supportato la D&E Animation, è stato possibile sfruttare e valorizzare in pieno la zona, che vede protagonisti, tra i luoghi scelti anche Forte Begato. Assistiti da Genova Liguria Film Commission e dai comuni di Genova, Rapallo e Zuccarello, il team ha archiviato un importante tassello per completare il lungometraggio”.

La produzione si sposterà nell’entroterra e tornerà dopo le festività a Zuccarello, nel savonese, per le ultime riprese, dove ricreerà, per un’ultima volta, la Londra Vittoriana in provincia di Savona, nel meraviglioso borgo nei pressi di Albenga.