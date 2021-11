Casa in fiamme a Montoggio, intervento dei vigili del fuoco durato tutta la notte - Genova 24

Genova. È terminato da poche ore l’intervento di bonifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, impegnati da ieri pomeriggio nello spegnimento di un incendio divampato all’interno di un’abitazione a Montoggio, in località Morasco.

Le fiamme, come raccontano i pompieri, sono scoppiate ieri intorno alle 18.30, per cause ancora da accertare, ma con ogni probabilità riconducibili al camino e ad un guasto nel sistema di riscaldamento.

Sul posto sono intervenute diverse squadre, sia di Genova sia di Busalla, che hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte. Fortunatamente non si sono registrati feriti o altri danni gravi collaterali.