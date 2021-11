Cantieri stradali a Genova, riapre la piastra di Genova Est ma nel weekend chiusa via Cornigliano - Genova 24

Genova. Termineranno questa notte i lavori di sostituzione dei giunti, all’altezza di piazza Garassini e pertanto dalle 7 di domani riaprirà il tratto di strada che dalla copertura della piastra di Genova Est si immette nel Lungobisagno d’Istria.

Dalle 22 di questa sera e fino alle 4 del mattino di lunedì 29 novembre, lavori di asfaltatura nel tratto di via Cornigliano compreso tra via Dufour e piazza Conti, che sarà interdetto alla circolazione di ogni tipo di veicoli in entrambi i sensi di marcia. I percorsi degli autobus di linea urbana saranno modificati (vedi sezione dedicata alle modifiche Amt).

Fino a dicembre, per il rifacimento fognatura sul lungomare di Pegli a cura di Iren, sarà operativo il cantiere, dal Varenna all’ingresso del depuratore, con conseguente chiusura di un tratto di 150 metri di passeggiata, con accesso garantito alla copertura del depuratore stesso. Il lavoro riguarda il completo rifacimento della rete fognaria sottostante il lungomare e prevede il totale restyling della pavimentazione della passeggiata. Il cantiere è diviso in tre lotti: il secondo, dal depuratore fino a metà passeggiata, inizierà per concludersi a giugno (il mercato settimanale sarà collocato in area alternativa condivisa con gli operatori). Il terzo lotto, da metà passeggiata a Calasetta, sarà eseguito da settembre a dicembre 2022.

A Certosa sono iniziati i lavori a cura di Aster per il ripristino della tombinatura del rio Maltempo (2° lotto), con una temporanea chiusura al transito di via Piombelli. La fine prevista dei lavori è il 3 dicembre.

Fino al 31 dicembre, in corso Podestà verrà rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale.

In via Gramsci, fino al 7 dicembre, è rimodulata la circolazione sulla carreggiata a mare nel tratto all’altezza di calata Vignoso per lavori di scavo di indagini archeologiche propedeutiche a lavori di Ireti.

Ancora in corso i lavori di consolidamento post evento franoso in via Fiorino a Voltri. In via alla Costa di Teglia, lato via Negrotto Cambiaso, procedono i lavori per ricostruire il tratto di muro di sostegno crollato nel dicembre 2019: la strada già interrotta al transito veicolare è interessata, anche dalla deviazione del flusso pedonale su una vicina scorciatoia a uso dei residenti.

Prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli fino al 30 novembre per i lavori Co.Civ Terzo valico dei Giovi.

Nell’ambito dei lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 km./ora fino al 31 dicembre.