Cantiere viadotto Bisagno, la porta di un bagno chimico si stacca e colpisce in testa un passante: ricoverato con trauma cranico - Genova 24

Genova. Questo pomeriggio una persona è rimasta colpita alla testa e alla schiena dalla porta di un bagno chimico strappata dal forte vento che da giorni sta spazzando letteralmente la città. Il fatto è avvenuto alle Gavette, nei pressi del cantiere del viadotto Bisagno, dentro il quale era installata la struttura di plastica.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16,30 e ha coinvolto Giuseppe Sotgiu, consigliere municipale di Forza Italia: l’uomo dopo la botta e qualche istante di stordimento è riuscito a chiamare i soccorsi che in pochi minuti lo hanno raggiunto per le prime medicazioni. Successivamente la corsa in ospedale dove è stato refertato un trauma cranico e alcune ferite ad una gamba, mentre sono in corso alcuni approfondimenti sulla schiena.

Non si ferma quindi la lunga serie di episodi che sta accompagnando la vita del cantiere di manutenzione straordinaria del grande viadotto della A12: dopo la caduta di oggetti di ogni tipo, tra cui lame di flessibile e parti di impalcature, per fortuna senza danni alle persone, oggi l’ennesimo episodio che per la prima volta ha coinvolto direttamente i residenti della zona.

“Stavo camminando tranquillamente quando all’improvviso sono stato travolto da questa porta volante che mi ha colpito sulla schiena e in testa – racconta Sotgiu raggiunto al telefono in pronto soccorso – ringrazio i militi della croce verde di San Gottardo che mi hanno soccorso velocemente e con professionalità. Non credo sia possibile vivere in questo modo in una città come Genova, io mi chiedo se ci fosse stato un bambino al mio posto ora cosa staremmo commentando“.