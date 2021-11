Campagna antinfluenzale, da oggi ambulatorio Asl3 a palazzo Ducale - Genova 24

Genova. Da oggi e fino a mercoledì è attivo a Palazzo Ducale, dalle 9 alle 13, un punto allestito dalla Asl3 per le vaccinazioni antinfluenzali gratuite e senza prenotazione dedicato ai cittadini over 60 e alle specifiche categorie indicate dal ministero della Salute.

Il servizio – ripetiamo – è gratuito e ad accesso libero, senza quindi prenotazione o richiesta medica. La postazione si troverà nel cortile interno di Palazzo Ducale (a sinistra dell’ingresso di piazza Matteotti). E sarà presente l’ambulatorio mobile sempre in piazza Matteotti.

Dopo Palazzo Ducale i prossimi appuntamenti sono: mercoledì 1° dicembre all’Ipercoop – L’Aquilone di Bolzaneto, dalle 13 alle17 nella galleria commerciale al piano dell’ipermercato; giovedì 2 dicembre nella galleria commerciale al primo piano della Coop Valbisagno (lungobisagno Dalmazia 75-77) dalle 9 alle 13.

Oltre agli over 60 anni, ecco le categorie alle quali è raccomandato il vaccino: adulti sino ai 65 anni con patologie; donne in gravidanza e in periodo postpartum; medici e personale sanitario di assistenza; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; lavoratori a contatto con animali che possono essere fonte di infezione da virus influenzali non umani; donatori di sangue