Camion in panne in galleria della A10: 7 chilometri di code tra Pra' e Sestri - Genova 24

Genova. Mattinata complicata per la viabilità autostradale genovese, con forti disagi sulla A10, dove un camion sarebbe rimasto in panne all’interno di una galleria prima dell’uscita di Sestri Genova Aeroporto, provocando incolonnamenti.

Il guasto è avvenuto poco dopo le 7.30, sulla carreggiata in direzione Genova, proprio nel momento di maggior traffico relativo agli spostamenti mattutini. Sul posto i tecnici di Aspi, che stanno cercando di liberare al più presto la corsia.

Nel frattempo sulla A7 sono segnalati rallentamenti a causa di cantieri tra Ronco Scrivia e Busalla direzione Genova, mentre in A26, sempre in direzione del capoluogo ligure, code tra lo svincolo della deviazione per l’A7 e Ovada.