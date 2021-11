Camion diretto in porto sbaglia strada e blocca una rampa della Sopraelevata - Genova 24

Genova. Un camion questa mattina, intorno alle 12, dopo essere uscito dall’autostrada e aver sbagliato strada, è rimasto bloccato in Sopraelevata, all’altezza dello svincolo per il tunnel che porta in centro.

Come spiega la polizia locale di Genova, l’autoarticolato era diretto verso il porto, ma come spesso è già accaduto con altri mezzi pesanti, si è ritrovato bloccato sull’Aldo Moro.

L’autista del mezzo ha tentato quindi di fare retromarcia, e alla fine ha proseguito in direzione di piazzale Kennedy.

In questo caso, spiegano i vigili, non si sono verificati pesanti danni al traffico e la situazione si è sbloccata nell’arco di poco tempo, ma è un problema da tener presente, perché – sottolineano – non è la prima volta che si verifica.