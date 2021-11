Calcio mercato Sampdoria: tanti giovani nel mirino - Genova 24

Genova. Chissà se questa sera il ‘Mancio’, prima di mandare in campo i suoi ragazzi, contro la Svizzera di Murat Yakin, li apostroferà col piglio garibaldino di Calatafimi… probabile, dato che quella dell’Olimpico di Roma è una sfida da dentro o fuori per andare ai Mondiali, in Qatar, senza passare per i play off, visto che le squadre sono a pari punti e l’ultima giornata del girone appare più facile per i rossocrociati (lunedì 15 p.v. se la vedranno in casa con la Bulgaria, mentre l‘Italia è attesa, all’Windsor Park di Belfast, nell’Irlanda del Nord).

Stessa aria di battaglia si troverà ad affrontare la Sampdoria del confermato D’Aversa a Salerno, campo infuocato dove i campani giocheranno di certo col cuore in mano, spalleggiati dal loro pubblico, per non abbandonare prima del tempo il sogno di mantenere le speranze di giocare anche il prossimo campionato in Serie A.

Sarà probabilmente anche l’ultima spiaggia per D’Aversa, difeso a spada tratta dal suo mentore Faggiano, che tuttavia (casse permettendo), se si arrivasse a gennaio in questa situazione di classifica, dovrà essere bravo ‘a fare le nozze coi fichi secchi’, per dare al mister una rosa maggiormente omogenea.

E allora parliamo delle voci di mercato che circolano, riferite alla Sampdoria, togliendoci il dente (con quelle meno positive) che danno Bartosz Bereszyński seguito dalla Roma, per essere sostituito da uno fra Andrea Conti (Milan), Davide Santon (Roma) o Lorenzo De Silvestri (Bologna).

Alzatisi dalla sedia del dentista, magari pensando ai tempi felici (1988), in cui – a proposito di terzini – Andreas Brehme venne soffiato, al Doria di Paolo Mantovani, dall’Inter, solo per intercessione del compagno del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Lothar Matthäus, si fa fatica a trovare notizie di giocatori importanti in orbita Sampdoria, dato che le voci riguardano al momento giovani su cui scommettere… e sinceramente questo sarà condivisibile se – a mercato aperto – la squadra sarà, come ci si augura, fuori dalle secche della zona retrocessione.

La politica di acquisizione giovani ‘quasi pronti’ è stata infatti foriera negli anni scorsi di buoni risultati in campo (e di bilancio) ed a tale proposito è di questi giorni la notizia che Walter Sabatini aveva provato a portare a Genova perfino il giovanissimo Tammy Abraham e quindi (preso nota che Ihattaren rappresenta ormai un capitolo chiuso), non può che far piacere leggere di giocatori come Matías Soulé (trequartista della Juventus, in questi giorni convocato addirittura dalla Albiceleste di Messi), Aleksa Terzić (difensore della Fiorentina e della Nazionale serba), Patrik Wålemark (centrocampista svedese, dell’Häcken),Marco Dalle Monache (esterno offensivo del Pescara, classe 2005, in campo nell’ultimo week end contro la Primavera di Felice Tufano, quando si è visto giostrare anche sulla trequarti, mettendo in mostra ottima tecnica e rapidità di tocco, al punto da ricordare, per caratteristiche, l’ex blucerchiato Pasquale Foggia). Altro elemento del ‘Delfino’, dato nel mirino della Samp, è la punta/ala destra Marco Chiarella (un talento del 2002, al momento in fase di recupero, dopo una sosta ai box, a seguito di un intervento ad una spalla nel settembre scorso).

Si è letto nei giorni scorsi anche del romanista, difensore statunitense della Roma, Bryant Reynolds, che i giallorossi hanno pescato questa estate dal Dallas ed è odierno il ritorno a galla della voce dello stagionato Tomás Rincón (per il quale parla il curriculum con 112 presenze con la Nazionale venezuelana e le 341 partite tra Amburgo, Genoa, Juventus ed ora al Torino, ma che deve fare il conto anche con le sue quasi prossime 34 primavere).

Insomma, tanta carne al fuoco, ma intanto dovrà stare attento, D’Aversa, a non fare bruciare quella che già ha, sul campo infuocato dell’Arechi di Salerno, domenica 21 p.v.