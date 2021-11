Bucci alla Leopolda a parlare di città e ambiente. Il Pd: "Ma autorizza la cementificazione a Vesima" - Genova 24

Genova. Sta facendo il giro del web la foto del sindaco di Genova Marco Bucci, invitato alla Leopolda di Matteo Renzi insieme ad altri colleghi sindaci, per parlare di città e ambiente.

La questione non è solo l’appoggio, che al momento non è stato escluso, di Italia viva al sindaco uscente (“Non escludo e non confermo il sostegno” ha detto solo qualche giorno fa la deputata Raffaella Paita) a fare un certo effetto e a provocare la reazione del Pd ma anche i temi affrontati dal sindaco alla convention: “Non possiamo pensare come una volta, noi vogliamo crescere, ma lo dobbiamo fare in un modo ecosostenibile – ha detto Bucci – ricordiamoci che il mondo non lo abbiano ereditato dai nostri genitori ma lo abbiamo chiesto in prestito ai nostri figli e dobbiamo restituirlo a loro”.

Ma Alessandro Terrile, capogruppo del Pd lancia la stoccata: “Tornato a Genova, il Sindaco Bucci si appresta a votare martedì in Consiglio Comunale la variante urbanistica di Vesima, che apre alla più grande cementificazione degli ultimi 30 anni nella nostra città, con quasi 10.000 mq di nuove residenze in area agricola. Questo peró a Firenze non l’ha detto”.

(Foto tratta da facebook)