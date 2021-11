Bonus Terme, quali sono i centri accreditati in Liguria e dintorni e come fare per ottenerlo - Genova 24

Genova. Dopo mesi di annunci il Bonus Terme è realtà, l’incentivo statale voluto dal governo Conte per sostenere uno dei comparti più colpiti dalla pandemia si potrà richiedere da lunedì 8 novembre. Non ci saranno limiti Isee: tutti i cittadini potranno prenotare un servizio termale, massaggi e trattamenti inclusi, fino a un valore di 200 euro.

Gli enti accreditati sono 117 in tutta Italia (dato aggiornato al 4 novembre, in base all’elenco ufficiale sul sito di Invitalia). In Liguria l’unico è le Terme di Genova, struttura gestita dalla stessa società delle terme di Saint Vincent e di Champoluc, in valle d’Aosta.

Alcune strutture, tra cui quella di Genova – Acquasanta, stanno già avvertendo i potenziali clienti dell’opportunità, chi con avvisi sui social o sui siti chi attraverso newsletter dedicate. In sostanza si chiede a chi è interessato di pre-registrarsi in modo che la struttura termale possa poi provare a chiedere i bonus al governo.

Il governo ha stanziato 53 milioni di euro per il Bonus Terme. Non è detto che questi soldi bastino a soddisfare tutte le richieste che andranno quindi fino ad esaurimento. Quindi, per tentare di ottenere il voucher, al cittadino conviene muoversi per tempo contattando le strutture e pre-registrandosi. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino ad un valore massimo di 200 euro, erogato sotto forma di sconto in fattura. Sarà utilizzabile per 60 giorni dall’emissione. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

Il bonus è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee (situazione economica) e senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto.

Con il bonus si possono acquistare percorsi termali e trattamenti wellness, tra cui massaggi, trattamenti viso e altro ancora, ma non soggiorni e non servizi di ristorazione.

Ecco l’elenco delle strutture in Liguria e nelle regioni più vicine aggiornato al 4 novembre

Val d’Aosta

QC Terme Pré-Saint-Didier

Piemonte

Fons Salutis – Terme di Agliano (Asti)

Lombardia

Qc Terme Bormio – Bagni Nuovi (Sondrio)

Qc Terme Bormio – Vecchi (Sondrio)

Bormio Terme (Sondrio)

Terme di Boario (Brescia)

Terme idroterapiche delle Saline di Miradolo (Pavia)

Terme di Rivanazzano (Pavia)

Terme di Trescore (Bergamo)

Liguria

La via delle Terme – (Genova)

Emilia Romagna

Terme Baistrocchi – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme di Punta Marina – (Ravenna)

Terme di Castrocaro – (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì-Cesena)

Thermae Sant’Agnese – (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena)

Ròseo Euroterme – (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena)

Riccione Terme – (Riccione)

Rimini Terme – (Rimini)

Terme di Castel San Pietro – (Castel San Pietro Terme, Bologna)

Terme di Cervia – (Cervia)

Terme di Monticelli – (Montechiarugolo, Parma)

Terme di Porretta – (Alto Reno Terme, Bologna)

Terme di Riolo – (Riolo Terme, Ravenna)

Terme della Salvarola – (Modena)

Thermae di Salsomaggiore – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme di Tabiano – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme Acquabios – (Minerbio, Bologna)

Terme dell’Agriturismo – (Monterenzio, Bologna)

Terme Felsinee – (Bologna)

Terme San Luca – (Bologna)

Terme San Petronio – (Bologna)

Toscana

Terme di Casciana – (Casciana Terme Lari, Pisa)

Terme di Saturnia – (Manciano, Grosseto)

Terme Marine Leopoldo II – (Grosseto)

Fonteverde – (San Casciano dei Bagni, Siena)

Grotta Giusti Thermal Spa – (Monsummano Terme, Pistoia)

Terme di Sorano – (Sorano, Grosseto)

Terme di Montecatini – (Montecatini Terme, Pistoia)

Terme di Montepulciano – (Montepulciano, Siena)

Terme San Giovanni – (Siena)

Terme Antica Querciolaia – (Rapolano Terme, Siena)

Terme di Chianciano – (Chianciano Terme, Siena)

Terme della Versilia Hotel Villa Undulna – (Montignoso, Massa-Carrara)

Bagni di Pisa – (San Giuliano Terme, Pisa)