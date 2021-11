Bianca e Fernando di Bellini: la prima esecuzione moderna dell'opera al Carlo Felice dal 19/11 - Genova 24

Genova. Un evento storico: la restituzione di un’opera pensata per Genova da Vincenzo Bellini per l’inaugurazione del Teatro Carlo Felice nel lontano 7 aprile 1828. Bianca e Fernando debutta il 19 novembre alle 20 in una nuova produzione della stessa Fondazione. Si tratta della prima esecuzione moderna. Il titolo manca dal 1978, ma differisce da quella versione in diversi aspetti, lavorando su materiali ritrovati e mai testati prima: un’ouverture mai eseguita all’interno dell’opera e orchestrata da uno dei massimi esperti di Bellini, Domenico de Meo, un maestoso con battute mai ascoltate prima d’ora, un recitativo di Viscardo (uno dei personaggi) e alcuni punti di arie modificate proprio grazie ai ritrovamenti successivi a quella data.

Continua così il percorso del Carlo Felice nel riscoprire pagine che, come afferma il sovrintendente Claudio Orazi, “si presupponevano disperse e tutto questo si inserisce nel contesto della valorizzazione della civiltà musicale genovese che è nostro obiettivo statutario. La nostra società ha bisogno di riflettersi nel nostro passato”. Fonti rare, creatività contemporanea senza dimenticare il repertorio. La direzione intrapresa dalla gestione Orazi, con l’aiuto del direttore artistico Pierangelo Conte, è tracciata in modo chiaro.

Proprio il direttore artistico sottolinea l’importanza dell’operazione, definendola “di rilievo assoluto, trattandosi di un lavoro estremo fatto di ricerca, di sospetti ritrovamenti e molto altro. In tutto ciò ha dato grande aiuto il segretario artistico Davide Pagliarusco”.

La professoressa Graziella Seminara sta curando edizione critica di questo lavoro, che uscirà tra un paio d’anni. Alcune parti originali non sono state trovate, ci ha pensato un esperto come Paolo Furlani a ricostruirle.

Conte sottolinea anche la grandezza del cast: “Si è adoperato per studiare un’opera rarissima, tenuto conto anche che era un primo Bellini. Un lavoro eroico” che non è ancora finito, visto che pare che in un archivio di Praga, appartenente a un principe che ora vive negli Usa, si siano trovate parti staccate che darebbero un ulteriore significato alla partitura.

A dirigere l’orchestra Donato Renzetti, alla sua novantottesima opera: “Ringrazio per fiducia – esordisce – io vedo sempre di documentarmi e la genesi di Bianca e Fernando è difficile. Bellini aveva ripreso l’opera di Napoli e l’ha riproposta con parti nuove che sono inserite sulla prima esecuzione. Il mio ruolo, visto che Bellini non era un grandissimo orchestratore e raddoppiava sempre, è livellare i suoni. La parte del tenore e del soprano e, in parte, del baritono sono unici. Trovare questi ragazzi è stato un piacere, hanno arie e duetti lunghissimi. Bellini, del resto, è melodia pura. Credo sia giusta questa operazione”.

L’opera verrà proposta integralmente con solo piccoli tagli a ripetizioni, non a parti musicali. Prevista anche la produzione di un Dvd e la diretta della prima su Radio Rai 3.

Giorgio Misseri, il tenore del primo cast che interpreta Fernando, spiega: “Questa è una parte impervia, è un mettersi alla prova a 360 gradi. Ho fatto molta ricerca sulla pura melodia, sull’intonazione perfetta, la purezza del suono e la parte scritta che mette alla prova il cantante. È come fare un salto di 200 metri”.

Salome Jicia, Bianca nel primo cast, arriva per la prima volta a Genova: “È un’opera difficile, la mia seconda di Bellini, avendo fatto “La straniera”. Ho lavorato soprattutto sulla tonalità e la forma musicale”.

Nicola Ulivieri, che veste i panni di Filippo, aggiunge: “Mettersi in gioco è sempre stimolante. Lavorare su nuove opere ci consente di trovare nuovo vigore nel sviscerare un personaggio nuovo. Sono felice di partecipare a questa sfida”.

La trama di Bianca e Fernando ricalca in tutto e per tutto quella di Bianca e Gernando, l’opera andata in scena al San Carlo il 30 maggio 1826 (con il nome del protagonista a suo tempo opportunamente modificato per non mancare di rispetto all’erede al trono Ferdinando di Borbone): si narra di Carlo, duca d’Agrigento spodestato dall’usurpatore Filippo, e di suo figlio Fernando, che dall’esilio riesce a sventare gl’intrighi del tiranno e il progettato matrimonio di questi con sua sorella Bianca sino a riguadagnare alla propria famiglia la dignità del trono.Le rappresentazioni sono in programma venerdì 19 e martedì 30 novembre alle 20. Sabato 20 (secondo cast), domenica 21, domenica 28 novembre alle 15. Altre informazioni cliccando qui.

Grazie alla collaborazione con il Centro Studi belliniani e la Fondazione Bellini di Catania, l’Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento di Genova, la Biblioteca del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, la Biblioteca del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, l’Archivio storico Ricordi, la Biblioteca della Società economica di Chiavari preziosi cimeli originali, e altri importanti documenti riprodotti per l’occasione saranno esposti dal 12 fino al 30 novembre 2021 nella mostra Genova, 7 aprile 1828, a cura di Francesco Zimei, allestita nel primo Foyer del Teatro Carlo Felice e dedicata, oltre che all’opera, al Teatro che con essa aprì i battenti. La mostra, a ingresso libero e gratuito, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 19.00. La sua inaugurazione è prevista venerdì 12 novembre alle 18.

Sempre nel primo Foyer del Teatro, giovedì 18 novembre 2021 alle 18, vigilia della prima, alcuni tra i maggiori studiosi di Bellini e Romani si ritroveranno a parlare dell’opera, delle scoperte e del contesto storico in un incontro culturale aperto alla cittadinanza: Fabrizio della Seta (Università degli Studi di Pavia), Graziella Seminara (Università degli Studi di Ferrara), Alessandro Roccatagliati (Università degli Studi di Ferrara), Raffaele Mellace e Stefano Verdino (Università degli Studi di Genova), Francesco Zimei in veste di moderatore e il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi. I materiali esposti, assieme a un compendio sulle scoperte effettuate a cura degli studiosi e delle istituzione coinvolte dall’intero progetto di ricostruzione storica dell’opera sono riprodotti, raccolti e pubblicati nel volume Genova, 7 aprile 1828, il primo numero della collana dedicata alla Civiltà musicale genovese curata da Francesco Zimei e Claudio Orazi per l’editore Lim (Libreria Musicale Italiana).