Banca Carige, il Codacons convoca gli azionisti per un'azione collettiva di risarcimento - Genova 24

Genova. Il Codacons, dopo aver raccolto via web le prime 300 pre-adesioni all’azione civile collettiva, torna con i suoi legali ad incontrare in presenza tutti gli azionisti liguri di Banca Carige che desiderino partecipare all’azione civile collettiva contro l’istituto Carige (sono ancora migliaia gli azionisti che hanno questa possibilità, sia che abbiano o meno agito in sede penale) e contro la società di revisione dei conti che certificò come corretti i bilanci e le comunicazioni di Banca Carige.

La comunica l’associazione in una nota. Sul sito del CODACONS è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sull’azione da intraprendere per ottenere il risarcimento integrale del danno e rivedere il webinar in cui vengono spiegati i dettagli dell’iniziativa legale.

A Genova l’assemblea si terrà il 13 novembre dalle 10.00 alle 11.00 presso Columbus Sea Hotel sito in Via Milano n. 63;

Considerato l’elevato numero di presenze durante le precedenti assemblee indette dal Codacons, per partecipare a tali incontri è necessario inviare una email di conferma all’indirizzo: info@codacons.emiliaromagna.it

Per poter partecipare sarà necessario essere muniti di green pass che verrà controllato all’ingresso in sala