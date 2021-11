Autostrade, raffica di incidenti sul nodo di Genova: due bambini in ospedale dopo scontro in A10 - Genova 24

Genova. Non si fermano gli incidenti che oggi si stanno verificando sul nodo genovese: dopo i due cappottamenti della A12, la polizia stradale riferisce di altri quattro scontri avvenuti in A7, A26 e A10.

Ed è proprio sulla A10 è avvenuto quello più grave, che ha visto coinvolta una famiglia che viaggiava in direzione del capoluogo ligure: secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un tamponamento, per fortuna non grave, ma che ha comportato il ricovero in ospedale di due ragazzi, uno al Gaslini e uno al San Martino. I due ragazzi non dovrebbero essere in condizioni gravi.

Un’auto è uscita di strada anche in A7, mentre si segnala un incidente in A26 direzione sud tra Masone e l’innesto con l’A10. La viabilità però al momento non sembra risentire di questi incidenti, già sei, contati nella sola giornata di oggi.