Autostrade, incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari in area di cantiere: code - Genova 24

Genova. Prima delle 8 di questa mattina un incidente si è verificato sull’autostrada A10 tra Rapallo e Chiavari in direzione del levante. Coinvolte due autovetture in un momento della giornata tranquillo dal punto di vista del traffico ma le code si sono formate in fretta.

Le due auto si sono tamponate nei pressi di un’area di cantiere, all’altezza di uno scambio di carreggiata. Nessun ferito ma disagi per la viabilità.

A metà mattina si sono formati fino a quattro chilometri di coda in direzione Genova, più pesante la situazione in direzione levante con code già a partire da Recco.

Lo stesso scambio di carreggiata ha provocato problemi anche nei giorni scorsi. Si attende con ansia che, dall’inizio di dicembre, avvenga la riduzione dei cantieri stabilita per tutto il periodo natalizio.