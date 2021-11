Autostrade, auto si cappotta sulla A12: marito e moglie trasportati in ospedale - Genova 24

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A12, nei pressi di Sestri Levante, dove una macchina in transito si è cappottata sulla strada intrappolando per qualche minuto gli occupanti dell’abitacolo, marito e moglie, che stavano viaggiando verso Livorno.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina e non avrebbe coinvolto altre vetture. L’uomo e la donna sono stati fatti uscire dalla carcassa della vettura dai medici del 118, visto che per fortuna non avevano riportato ferite gravi. Sono comunque stati accompagnati in ospedale per accertamenti vista la dinamica dell’incidente.

Sulla A12 si sono quindi verificati alcuni disagi legati alla viabilità, con code e rallentamenti tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Rosignano.