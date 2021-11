Autostrada, moto contro camion sulla A12: uomo in fin di vita al San Martino - Genova 24

Genova. Un grave incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7 sulla A12 tra il casello di Genova Est e il bivio con la A7 dove un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito delle scontro tra la sua moto e un camion.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto: secondo le prime informazioni, da verificare, lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi della galleria Rivarolo. Immediato l’intervento dei medici del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno portato il ferito al San Martino di Genova dove è arrivato in condizioni disperate. E’ stato ricoverato in rianimazione e intubato, la prognosi è al momento riservata.

Disagi ovviamente per la viabilità, con almeno tre chilometri di code in A12 direzione Genova tra Nervi e lo svincolo con la A7 sempre in direzione del capoluogo.

(La foto è d’archivio)