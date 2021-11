Autoarticolato si incastra in una stradina di campagna, intervento dei vigili del fuoco - Genova 24

Busalla. Questo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Busalla sono intervenuti sulla strada fra Renesso e Casella per un autoarticolato che si è trovato incastrato in un tornante.

Come spesso accade, a causa dei gps, i camionisti si trovano in strade decisamente troppo strette per il passaggio dei tir. Anche in questo caso, il mezzo pesante, è finito in una stradina di campagna.

I vigili del fuoco soltanto grazie all’ausilio di un’autogru sono riusciti a riposizionare l’autoarticolato sulla strada e farlo proseguire sul suo percorso.