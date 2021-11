Artigiani del cioccolato torna in piazza Matteotti: fino a domenica esposizioni e degustazioni - Genova 24

Genova. Torna quest’anno a Genova, in piazza Matteotti, da oggi fino a domenica, il “dolce” appuntamento con “Artigiani del cioccolato”, il festival del cacao organizzato da Cna Genova, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, insieme ad Acai, l’associazione cioccolatieri artigiani italiani.

Per tre giorni piazza Matteotti sarà una “fabbrica del cioccolato” animata da esposizioni, degustazioni, laboratori, esperimenti e giochi, rivolti a un pubblico “goloso” e di tutte le età, per mettere in risalto un’antica produzione artigianale di un alimento buono e che fa bene.

Gli stand rimarranno aperti oggi e domani con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00. Domenica invece apertura alle 9.00 e chiusura alle 19.00.

«Ci attendono tre giorni di profumo e gusto – dichiara l’assessore al commercio e artigianato Paola Bordilli – dove genovesi e turisti avranno la possibilità di assaggiare ed acquistare il vero cioccolato prodotto dagli artigiani. Dopo due anni di stop, ringrazio Cna Genova ed Acai per avere creduto di nuovo nella nostra città che sarà letteralmente inondata dal profumo inebriante e dal gusto inconfondibile di una delle eccellenze gastronomiche italiane, frutto del sapiente lavoro delle realtà artigiane».

«Finalmente “Artigiani del cioccolato” torna a Genova con un evento che auspichiamo possa segnare la ripartenza per questo settore – spiega Roberto Gennai, responsabile Cna Alimentare Genova –. La tre giorni in piazza Matteotti sarà un’occasione per genovesi e turisti per avvicinarsi al mondo del cioccolato e conoscere qualcosa di più su questo prodotto che tutti noi amiamo e consumiamo».