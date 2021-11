Arenzano: tre nuove pedine per mister Alberto Corradi - Genova 24

Arenzano. L’Arenzano presenta i tre nuovi acquisti, messi a disposizione di mister Alberto Corradi.

Pietro Capello (classe 2001), ex giovanili di Savona, Sampdoria, Finale, ha giocato in prima squadra con Pietra Ligure, Alassio ed Albenga.

Alessandro Deri (classe 2002), cresciuto nelle giovanili dell’Arenzano, ha giocato nel Savona, Campomorone Sant’Olcese (prima squadra) ed Juniores Nazionale Lavagnese.

Simone Galleri (classe 2001) ha vestito la casacca di Marassi e Campomorone.

“Tre pedine per mister Corradi, che saprà inserirle, al meglio, nella rosa, per risalire la classifica in questa prima frazione di campionato – afferma Luca Marzano – la società dà il benvenuto a Pietro, Alessandro e Simone”.