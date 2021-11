Ardiciokka freeride cerca "nuovi amici", sabato 20 novembre bike tour di prova - Genova 24

Genova. Amanti del freeride, appassionati sportivi alla ricerca di adrenalina, questo sabato 20 novembre appuntamento in via Romairone, alle 8.30, per incontrare e scoprire le attività di Ardiciokka. L’associazione no profit nasce nel ottobre del 2015 dalla passione di un gruppo di amici Massimo, Silvio e Michele che condividono uno sport meraviglioso come la mountain bike col puro spirito di divertirsi e stare in compagnia all’aria aperta.

Ardiciokka Freeride è un gruppo no profit che opera sul territorio ligure piemontese. “Nell’arco degli anni abbiamo organizzato vari eventi come l’Elibika, un tour guidato sul ghiacciaio del Plateau Rosa con risalita in elicottero – raccontano – la Vernante Bike, un tour per famiglie nei boschi del “paese di Pinocchio” e poi la via Del Sale, la 24 H di Finale e tante altre uscite mirate a far conoscere la Mtb sul territorio”.

“Ci occupiamo anche di volontariato e durante il lockdown del 2020 in collaborazione con la Croce Rosa di Rivarolo abbiamo consegnato medicinali e beni di prima necessità agli anziani e disabili di Bolzaneto. Grazie agli sponsor quali Eurosystem, Impresa De Stefano, Bottero SK , Remax Specialisti immobiliari e molti altri abbiamo comprato e devoluto in beneficienza 20mila mascherine e 30 chili.i gel disinfettante alla Croce Rosa di San Quirico”.

“Ogni fine settimana, tempo permettendo, organizziamo uscite di gruppo entusiasmanti sui percorsi della zona. Se anche voi siete dei bikers e volete condividere la nostra passione contattateci al 3355444141 per maggiori info o adesioni”.