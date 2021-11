Archivio di Stato, Bazzurro Fp Cgil: "Organico all'osso. Il Ministro si attivi con urgenza" - Genova 24

Genova. “La grave carenza di organico più volte denunciata dalla funzione pubblica Cgil ha determinato ciò che temevamo: la chiusura al pubblico nella giornata di ieri dell’Archivio di Stato di Genova per mancanza del numero minimo di addetti idoneo a garantire la sicurezza degli utenti” così Sara Bazzurro della funzione pubblica Cgil di Genova interviene in merito alla situazione in cui versa attualmente l’Archivio di Stato genovese.

E aggiunge: “A causa delle mancate assunzioni sono rimasti in servizio solo 4 addetti alla vigilanza, di cui uno prossimo al pensionamento, ne servirebbero almeno il triplo per garantire livelli accettabili di erogazione del servizio e di sicurezza per lavoratori e utenti”.

E infine conclude: “Il danno per la città è grave ed evidente e pertanto la Funzione Pubblica chiede al Ministro di agire con urgenza a tutela di cittadini e lavoratori”.