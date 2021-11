Approvato dalla giunta regionale il progetto di strutture "hub" e "spoke" in Asl 4 - Genova 24

Genova. E’ stato approvato oggi dalla Giunta il progetto “La sanità di prossimità in ASL 4 Liguria: un ecosistema socio sanitario digitale per la connessione delle strutture hub e spoke presenti sul territorio”. Il piano, inviato al Ministero della Salute, prevede la persona al centro di un modello di sistema digitalizzato e integrato tra Ospedale, territorio, domicilio e ambiente.

“Con questo progetto – ha spiegato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – saremo in grado di fornire una risposta integrata e completa ai bisogni di salute della persona, posta al centro di tutto il percorso di cure ma anche di prevenzione e riabilitazione, questo anche in previsione dell’organizzazione dell’assistenza sul territorio basata sull’Ospedale di Comunità e Case di Comunità. L’obiettivo è quello della messa in rete tra diversi modelli e tecnologie innovative in campo medicale ma anche la riorganizzazione dei percorsi e dei processi di prevenzione, riabilitazione e cura per essere fruibili, anche a distanza”.

“Tigullio luogo di salute significa soprattutto benessere complessivo della persona, quindi non solo un percorso di cura – ha commentato il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia – ma di salute a 360°. L’idea è quella di identificare un modello condiviso per l’erogazione delle cure domiciliari che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (come la telemedicina, la domotica, la digitalizzazione). L’obiettivo è anche quello di attivare Centrali Operative Territoriali (COT) in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza utilizzando la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche”.