Andrij Shevchenko vicino alla panchina del Genoa - Genova 24

Genova. La bomba di mercato è arrivata al termine della gara di campionato, che ha visto il Genoa uscire indenne dal terreno di Empoli.

La proprietà americana del club più antico d’Italia, vuole affidare la panchina ad Andrij Shevchenko.

L’ex giocatore del Milan, che ha guidato anche la nazionale dell’Ucraina è in procinto di ritornare in Italia.

E’ una scelta sorprendente, che spiazza tutte le altre possibili alternative, che vedevano gli ex milanisti Pirlo e Gattuso, in polo position per succedere a Ballardini, sempre più vicino all’addio.

I rumors di radio mercato parlano di un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione successiva. L’accordo è stato raggiunto, manca solo la firma, che avverrà, probabilmente, nei prossimi giorni.

Andrij Shevchenko, classe 1976, dopo aver giocato nella Dinamo Kiev, passa, nel 1999, al Milan, dove gioca per 7 anni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa Europea, una Supercoppa Italiana, una Champions League ed una Coppa Italia. Nel 2004 si aggiudica il Pallone d’Oro e nel 2006 passa al Chelsea, per poi allenare la nazionale ucraina.