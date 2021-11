Autostrade, ancora un incidente in A12: dopo lo scontro un'auto si ribalta. Traffico bloccato verso Livorno - Genova 24

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Rapallo verso Livorno, il traffico è bloccato, a seguito di un incidente avvenuto al km 24 nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali è ribaltata in carreggiata. Due le persone ferite, per fortuna in maniera non grave, trasportate in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

Al momento sono segnaltai 2 km di coda. Consigliamo a chi viaggia in direzione sud, di uscire a Recco e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

L’incidente si aggiunge a quanto successo questa mattina, sempre sulla A12 ma in zona Sestri Levante, quando l’autista di una vettura ha perso il controllo della propria auto finendo cappottato.