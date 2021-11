Allarme corrosione sul viadotto tra Elicoidale e Genova Ovest, scatta il divieto per i camion - Genova 24

Genova. È scattato questa notte il divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate sulla rampa che porta dall’Elicoidale al casello di Genova Ovest. La decisione è stata presa dalla polizia locale in vista dei prossimi giorni: in questa settimana, infatti, erano programmate verifiche strutturali su una delle strutture che sorreggono il viadotto nei pressi di via Cantore, in corrispondenza della curva che si trova dopo l’edificio del Novotel in direzione del casello.

“Era un intervento già previsto, non c’è alcun rischio di crollo. Si tratta solo di una misura precauzionale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi -. Autostrade sta facendo lavori in quel punto per il potenziamento del nodo di San Benigno e durante le ispezioni ha notato che uno dei portali vicino a via Cantore presenta uno stato di corrosione superficiale nella parte centrale e pertanto va indagato meglio. Le verifiche avverranno nei prossimi giorni col Rina“.

Il problema è ben visibile dal marciapiede sul lato mare di via Cantore: le travi in acciaio che sorreggono l’impalcato risultano fortemente arrugginite al centro. Il viadotto in quel punto sovrasta la linea ferroviaria del Campasso, dismessa e in via di riattivazione per il traffico merci che transiterà dal Terzo Valico.

La competenza su quella parte di viadotto sarebbe mista: “Un tratto è del Comune – conferma l’assessore Piciocchi – ma un tratto è stato consegnato ad Autostrade per i lavori del nodo di San Benigno, infatti il rilevamento è stato eseguito dai loro tecnici”. Autostrade spiega invece di aver solo “visto il difetto, ma la struttura è del Comune”.

Allarme corrosione sul viadotto tra Elicoidale e Genova Ovest, travi divorate dalla ruggine

La chiusura riguarda quindi i camion, ma anche alcuni furgoni. Una pattuglia della polizia locale si è posizionata sull’Elicoidale in modo da fermare i mezzi pesanti e dirigerli verso il casello di Genova Aeroporto.

Al momento il traffico è molto ridotto per via del ponte festivo, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci problemi visto che di fatto i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate potrebbero raggiungere il casello di Genova Ovest solo entrando da via Cantore. Nessun problema, invece, in uscita dal casello verso il porto.

Di fatto la polizia locale ha anticipato i tempi visto che era in programma una riunione stamattina alle 10 col Comune per decidere modi e tempi della chiusura. Le verifiche dovrebbero durare una decina di giorni e sono volte a capire se l’ammaloramento sia solo superficiale o anche strutturale. Le limitazioni, dunque, potrebbero continuare anche in seguito se emergeranno problemi più gravi di quelli visibili a occhio.