Falso allarme bomba in via Cavallotti, strada riaperta in entrambe le direzioni - Genova 24

Genova. Un allarme bomba è scattato questa mattina in via Cavallotti, nella zona di Boccadasse.

La segnalazione, da quanto si apprende, è partita per una valigetta sospetta abbandonata in strada.

Sul posto i vigili del fuoco, gli artificieri dei carabinieri e la polizia locale che ha interrotto il transito veicolare all’incirca a metà della via, sia a salire sia a scendere.

Alla fine la valigetta è stata fatta brillare: all’interno non c’era esplosivo. Alle 11.30 via Cavallotti è stata aperta. Qualche problema al traffico, in via di smaltimento.