Alla guida senza patente dà il nome di un altro ai carabinieri e l'amico lo conferma: denunciati - Genova 24

Genova. Sono stati fermati a un posto di controllo dai carabinieri della stazione di Marassi. Alla guida c’era un 40enne che, non avendo mai preso la patente, ha dato ai militari il nome di un’altra persona.

Il passeggero che era con lui, u giovane di 23 anni, ha confermato il nome, risultato poi falso dopo di accertamenti dei militari.

I due sono così stati denunciati per per sostituzione di persona e false attestazioni o dichiarazione a pubblico ufficiale. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi.