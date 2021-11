Al via oggi il bando per sostenere le Pro loco genovesi: 2.500 euro di copertura fino al 50% delle spese sostenute - Genova 24

Genova. L’obiettivo del bando predisposto dall’assessorato al Commercio e artigianato è quello di dare in maniera concreta un supporto alle attività sviluppate dal 1°gennaio 2021 fino al termine delle festività natalizie.

Sono comprese le spese di costituzione, di coordinamento delle realtà locali, in sinergia con l’amministrazione comunale, sia di gestione delle attività per favorire la difesa del decoro urbano e il sostegno alla cittadinanza.

Il contributo massimo per i progetti presentati è di 2.500 euro per la copertura fino al 50% delle spese sostenute.

«Per il terzo anno consecutivo – commenta l’assessore al Commercio e artigianato Paola Bordilli – apriamo una call rivolta alle Pro Loco per sostenerne la preziosa attività e le iniziative diffuse sul territorio. Con questo bando, vogliamo sostenere i volontari di queste realtà che, con grande entusiasmo e professionalità, valorizzano le eccellenze e le tipicità delle nostre delegazioni. La nostra amministrazione è molto attenta alla valorizzazione delle Pro Loco con un sostegno economico concreto e con iniziative di riconoscimento al loro operato: grazie alla mozione approvata ieri in consiglio Genova sarà il primo Comune ad avere una piazza o una via intitolata alle Pro Lodo d’Italia».

Il bando, che prevede la presentazione della domanda entro le ore 12 di martedì 7 dicembre, permetterà di compilare una graduatoria sulla base della quale verranno assegnati i contributi pubblici.

Modalità

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente gli appositi moduli – scaricabili online da oggi sul sito del Comune di Genova al link . Dovranno essere trasmesse a:

Comune di Genova – Archivio generale Protocollo – Via Di Francia 1, 9° Piano – 16121 Genova (010 5579049 / 045 / 051) o inviate via PEC a : comunegenova@postemailcertificata.it e per conoscenza a: valorizzazionecommercio@comune.genova.it

Le domande presentate sia presso l’Archivio generale Protocollo del Comune di Genova, sia inviate a mezzo PEC, dovranno riportare, la seguente dicitura: BANDO PRO LOCO 2021.

Le informazioni sul bando e sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione possono essere richieste alla Direzione Sviluppo del Commercio – Ufficio valorizzazione del Commercio e dell’Artigianato, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: valorizzazionecommercio@comune.genova.it – oppure utilizzando i seguenti numeri telefonici: 010/5573563-74268