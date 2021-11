Genova. E’ stata indetta, per martedì 2 novembre (ore 19.45), presso il Circolo Ricreativo Cap, di via Albertazzi, 3r, a Genova, la riunione annuale delle società di Settore Giovanile Scolastico. per la stagione sportiva 2021/2022, alla quale presenzierà il delegato della Delegazione Provinciale di Genova, Sig. Claudio Bianchi con ordine del giorno come indicato

1 – Comunicazione della Delegazione

2- Attività di base

3- Varie ed eventuali