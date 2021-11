Adolescenza, al via la XII edizione del festival Nuovo Cinema - Genova 24

Genova. In occasione della Giornata Europea del Cinema d’Essai e nell’ambito della rassegna “Genova Città dei Festival” promossa e sostenuta dal Comune di Genova, domenica 14 novembre alle ore 18.30 presso il Cineclub Nickelodeon di Via della Consolazione a Genova, Profondità di Campo presenta l’evento inaugurale della XII edizione del Festival Nuovo Cinema Europa, a ingresso gratuito.

L’evento è realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per ragazzi numero uno al mondo, e vedrà l’intervento del suo Direttore Creativo Luca Apolito.

In programma la proiezione di “Stop-Zemlia” (Ucraina 2021), film d’esordio della regista Kateryna Gornostai, che porta lo spettatore a immergersi nel mondo adolescenziale dei suoi personaggi, interpretati da giovani attori non professionisti. L’introversa liceale Masha si considera un’emarginata, ad eccezione dei momenti trascorsi con Yana e Senia che condividono il suo status di anticonformista.

Mentre cerca di navigare attraverso un periodo turbolento dell’anno pre-diploma, Masha si innamora in un modo che la costringe a uscire dalla sua comfort zone. “Stop-Zemlia” affronta speranze e paure adolescenziali, anche attraverso il gioco degli amori che si nascondono dietro ai social.

Il film, che verrà presentato in lingua originale sottotitolato in italiano, ha partecipato alla sezione Generator+16 del Giffoni Film Festival ed è stato premiato a numerosi festival internazionali, tra cui la Berlinale Generation 14plus, il Karlovy Vary e Alice nella Città.

L’evento inaugura la XII edizione del Festival Nuovo Cinema Europa, che si terrà dall’1 al 16 dicembre in una rinnovata formula mista online e in presenza, con proiezioni presso il Cineclub Nickelodeon (nelle serate di mercoledì e giovedì delle prime tre settimane del mese), proiezioni online su MyMovies ed eventi in città.

Il Festival Nuovo Cinema Europa è un evento cinematografico internazionale che si svolge annualmente a Genova dal 2010. Fin dai suoi esordi ha la mission di favorire sul territorio italiano la conoscenza, la promozione e la diffusione del cinema europeo contemporaneo, dando voce esclusiva ai registi esordienti, e di valorizzare le diverse culture e tradizioni del nostro continente attraverso il grande schermo.

A ciò si aggiunge oggi una nuova importante mission: stimolare i giovani alla riflessione e guidarli al dialogo interculturale attraverso il linguaggio del nuovo cinema europeo, esaltato come veicolo di trasmissione di cultura e valori.

Il Festival Nuovo Cinema Europa è l’unico festival cinematografico italiano di lungometraggi focalizzato sulla promozione dei registi esordienti europei. Presenta un’accurata selezione di opere prime e accoglie ospiti internazionali. Tutti i film sono proiettati in lingua originale, sottotitolati in italiano.

L’evento, curato dall’associazione culturale Profondità di Campo con la Direzione di Angela Ferrari, è organizzato con gli Istituti di Cultura Europei, il sostegno del Comune di Genova nell’ambito della rassegna “Genova Città dei Festival” e il patrocinio di Genova Liguria Film Commission.