È mancato il Prof. Andrea Marti, un grande insegnante della scuola Einaudi Casaregis Galilei. Voglio fare sentite condoglianze alla famiglia. Un ricordo di Andrea Marti alla fine dell’anno scolastico: “ Voglio ringraziare tutti i miei alunni per non aver studiato neanche mezz’ora in tutto l’anno ma ai quali io voglio bene lo stesso!”