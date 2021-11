A Marassi torna l'albero di Natale ecologico, da lunedì lavori al via anche a San Fruttuoso - Genova 24

Genova. Mentre oggi in piazza De Ferrari è arrivato l’albero di Natale donato dalla Lombardia, si inizia a respirare l’atmosfera delle feste anche nei quartieri. Come a Marassi, dove il Municipio Bassa Valbisagno, per il secondo anno consecutivo, sta allestendo a sue spese un albero ecologico in struttura metallica in piazza Galileo Ferraris.

A seguire lunedì 29 novembre il Municipio inizierà a installare l’albero di Natale in piazza Martinez, anch’esso in carpenteria metallica ma rivestito dalle mattonelle a uncinetto realizzate dalle instancabili cucitrici di San Fruttuoso, le stesse che due anni fa avevano regalato al quartiere un’opera d’arte da record mondiale.

I numeri sono molto simili a quelli del fortunato predecessore: 10 metri d’altezza e 5mila mattonelle colorate. Ci saranno però delle differenze: al posto della lana verrà usato l’acrilico e invece dei motivi geometrici ogni mattonella, di colore rosso, conterrà tre fiorellini per un totale di 15mila figure.

Il Municipio ha affidato l’installazione alla ditta Tanzi per un totale di 13.900 euro comprensivi di Iva. La spesa servirà per il montaggio a regola d’arte, cioè seguendo tutte le normative di sicurezza, e il fissaggio a terra. E quando Natale sarà passato? Come l’ultima volta, il maxi-telone verrà smontato e trasformato in coperte da donare in parte al canile di Monte Contessa e in parte ad altre associazioni che si occupano di animali.