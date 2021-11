24 anni, aveva già "collezionato" 50 infrazioni al codice della strada: sanzionato dalla polizia locale - Genova 24

Genova. Sono stati 293 i controlli della polizia locale del reparto pronto intervento di Genova durante il weekend, nell’ambito dell’attività di prevenzione per la sicurezza stradale.

18 persone sono risultate con valori superiori a quanto previsto dalla norma e tra venerdì e sabato sono state ritirate 14 patenti per guida in stato di ebbrezza e contestate altre 18 violazioni alle norme sull’assunzione di sostanze alcoliche durante la conduzione dei mezzi.

Venerdì sera è stata intercettata nel levante cittadino un’autovettura che procedeva a velocità particolarmente elevata, effettuando pericolosi e ripetuti sorpassi e rischiando di causare un grave incidente stradale per tali manovre.

Il conducente del veicolo, un ragazzo di 24 anni di nazionalità italiana, nonostante la giovane età era già destinatario di più di 50 violazioni amministrative al codice della strada tanto da avere il saldo della patente pari a zero punti ed era in attesa del provvedimento di revisione da parte della motorizzazione.

Il ragazzo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, ha minacciato gli operatori e ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Successivamente ha strappato i documenti dalle mani degli agenti e ha opposto una strenua resistenza attiva, mettendo a rischio se stesso e gli utenti della strada.

È stato quindi condotto presso gli uffici del Corpo e denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’alcool test e, inoltre, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché per il rifiuto di esibire il documento di riconoscimento.

La patente di guida è stata ritirata, sono stati decurtati ulteriori 20 punti e il veicolo condotto è stato sequestrato ai fini della confisca. Denunciata per concorso in resistenza a pubblico ufficiale, anche la fidanzata.