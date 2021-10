Volontari a 360°, Nuova Acropoli lancia il nuovo corso di formazione - Genova 24

Genova. Appuntamento venerdì 8 ottobre alle ore 18:30, presso l’associazione Nuova Acropoli in Corso Torino 48/1, per la presentazione del nuovo corso di Formazione al volontariato.

Il corso propone una serie di lezioni sia etiche che pratiche, per formare e preparare il volontario ad affrontare eventi di varia natura.

“Essere utili dove necessita” è il motto motore del corso che si svolgerà nell’arco di tre mesi, ed è espressione del volontariato attivo che l’Associazione porta da oltre trent’anni.

Tra i temi del corso ci sono: etica del volontariato, antincendio boschivo, rischio sismico, rischio idrogeologico, normative sulla sicurezza del volontariato, primo soccorso, ecologia, funzionamento del dipartimento di Protezione civile.

Luogo delle lezioni non sono solo la sede dell’associazione, ma anche escursioni in natura e coinvolgenti esercitazioni tecniche, durante le quali i volontari possono mettere in pratica quanto appresso, sperimentando lo spirito di gruppo, imparando l’importanza e il valore dell’unione nel lavoro di squadra.

Credito formativo per gli studenti

Per partecipare è necessaria la pre-iscrizione inviando una email all’indirizzo: genova@nuovaacropoli.it , alla risposta verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Info: genova@nuovaacropoli.it; cell. whatsApp e Telegram 377 5534351

l’Associazione

Nuova Acropoli oltre a dedicarsi con costanza alla divulgazione della filosofia è impegnata attivamente anche nel settore del volontariato di Protezione Civile, nel cui ambito svolge regolare attività in convenzione col Comune di Genova. Fa parte del sistema regionale di protezione civile e organizza corsi di formazione al volontariato per i giovani favorendo una cultura del volontariato etico e pratico allo stesso tempo.