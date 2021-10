Via Pré, nascondeva hashish nelle mutande: arrestato pusher 22enne - Genova 24

Genova. Un giovane di 22 anni, non di nazionalità italiana, è stato fermato e arrestato dalla polizia locale all’incrocio tra via Pré e vico Largo perché possedeva e spacciava droga, dopo aver messo su una fiorente attività di in zona.

Gli agenti, intervenuti dopo aver visionato le immagini delle telecamere di “Genova Città Sicura”, durante la perquisizione hanno trovato addosso al ragazzo 26 dosi di hashish che nascondeva negli slip.

Inoltre è emerso che il giovane non solo fosse irregolare in Italia ma anche avesse già numerosi precedenti per spaccio.