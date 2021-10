Via Gramsci, pedone investito da uno scooter: ricoverato in codice rosso al San Martino - Genova 24

Genova. Grave incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 16 in centro storico. Un uomo di circa 30 anni è stato investito da uno scooter in via Gramsci mentre attraversava la strada.

Sul posto l’automedica del 118 e la croce verde. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Meno gravi le condizioni dell’investitore che è stato ricoverano in codice giallo all’ospedale Galliera. Sul posto la sezione infortunistica della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.