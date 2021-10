Via del campo, denunciato pusher con addosso hashish e 160 euro - Genova 24

Genova. Un ragazzo di 28 anni, non di nazionalità italiana, è stato fermato in via del Campo, in pieno centro, dalla polizia “per fare sospetto”.

Dal controllo degli agenti è emerso che il giovane possedeva una bustina contenete 13 grammi di hashish e 160 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Inoltre è emerso che il giovane aveva a carico un rintraccio del Commissariato di Sestri Ponente, e non avendo un valido documento di riconoscimento è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. E proprio durante il controllo il giovane ha ricevuto diversi messaggi del tipo: “dove sei?, Ce l’hai?, sto arrivando me ne servono 2”.