Via Cornigliano, da giovedì senso unico alternato per realizzare la nuova rotatoria - Genova 24

Genova. Nell’ambito dei cantieri sulla viabilità a Genova in vista per questa settimana ce n’è uno che è destinato a cambiare in maniera significativa l’aspetto di una delle arterie principali del ponente, via Cornigliano.

Sulla strada, oggetto di un profondo restyling atteso da anni, da giovedì 21 ottobre e per dieci giorni sarà istituito un senso unico alternato, con semaforo, nel tratto tra via Piana e piazza Conti.

L’intervento è legato ai lavori di realizzazione della rotatoria a valle, spiegano dal Comune. Il progetto complessivo per via Cornigliano, del valore di 7 milioni di euro derivanti dall’accordo sull’ex Ilva, prevede la riduzione delle corsie di marcia da due a una, l’ampliamento – invece – dei marciapiedi e l’allestimento di una pista ciclabile.

A cambiare anche il sistema dei servizi, come fermate degli autobus, aree per i cassonetti Amiu e parcheggi, e il collegamento con le strade limitrofe.

Parlando sempre di cantieri, in via Di Francia, nei pressi del nodo di San Benigno, è in vigore fino al 28 ottobre il restringimento a due corsie nel tratto in corrispondenza dello sbocco della sopraelevata.