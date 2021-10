Via Bobbio, tir aggancia uno scooter: ragazza rimane incastrata sotto il camion - Genova 24

Genova . Il suo scooter è rimasto agganciato ad un camion in transito, e lei è finita sotto il tir, rimanendo incastrata. Questa la brutta avventura di una ragazza genovese, che questa mattina in via Bobbio è stata scontrata da un camion.

L’incidente è avvenuto mentre la città era alle prese con il congestionamento del traffico dovuto al viabilità ridotto del casello di Genova Est a causa di uno smottamento: immediato l’intervento dei soccorsi che hanno prestato le prime cure alla giovane donna rimasta sotto il mezzo pesante.

Per estrarla sono stati chiamati i vigili del fuoco. La donna per fortuna sta bene, ed è stata portata in codice giallo al San Martino: se non siamo qua a parlare di una tragedia è solo questione di centimetri.