Vetrina Imprse, partiti gli infoday con gli stakeholder - Genova 24

Genova. Per le imprese innovative dell’area genovese che vogliono incrementare il proprio business, allargare il proprio network e avere accesso a nuove opportunità è attivo l’accreditamento gratuito su “Vetrina Imprese, per gente che fa innovazione”, l’iniziativa finanziata con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” – PON Metro.

L’accreditamento è partito già dall’ottobre di quest’anno e gli Infoday – organizzati dalla direzione allo Sviluppo economico e progetti innovativi del comune di Genova – saranno molti. Gli Infoday sono organizzati con gli stakeholder, sia pubblici che privati, che hanno aderito al progetto: Job Centre srl, Regione Liguria, FILSE, LigurCapital, Confindustria Genova, Camera di Commercio, CNR, Università degli Studi di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, Condiviso, Digital Tree Innovation Habitat, Wylab, Social Hub, TalentGarden.

«Ringrazio tutti gli stakeholder che si stanno adoperando con gli Infoday a presentare Vetrina Imprese alle aziende con cui sono in contatto ogni giorno. Tutti insieme possiamo vincere le sfide di innovazione tecnologica, internazionalizzazione ed ecosostenibilità dettate dai processi in atto – afferma Stefano Garassino, assessore allo Sviluppo economico e Patrimonio del Comune di Genova –: dobbiamo fare rete, mettendo a sistema i nostri punti di forza. Grazie a Vetrina Imprese, le nostre eccellenze locali e i nostri talenti, potranno avere la giusta visibilità e disporre in tempo reale di tutte le informazioni, servizi e opportunità utili per essere ancora più competitivi in un mercato sempre più in trasformazione».

Protagonisti degli Infoday sono i principali portatori di interesse presenti sul territorio che erogano servizi alle imprese per il lavoro e la formazione e i professionisti liguri che su Vetrina Imprese potranno valorizzare progetti, prodotti, tecnologie e condividere le strategie all’avanguardia nei settori chiave della città: innovazione tecnologica, industria creativa, sviluppo turistico, culturale e sostenibile del territorio.

Alcuni Infoday sono stati organizzati ad hoc, altri invece sono stati organizzati nell’ambito di iniziative giù in corso su argomenti specifici e di interesse, come ad esempio quello dedicato alla trasformazione digitale e all’organizzazione del lavoro che CONdiviso organizza nella propria sede il 28 ottobre 2021 dalle ore 16.30: “Umanesimo digitale: dal CNRR all’inbound marketing, dalla cyber security ai big data”.

Sono in fase di programmazione gli Infoday Vetrina Imprese a cura di Wylab a Chiavari (novembre 2021), di Università degli Studi di Genova e Confindustria Genova (15 dicembre 2021).

Piccole e medie imprese, spin off, start up e le grandi realtà produttive del territorio potranno scegliere l’Infoday più adatto alle loro esigenze, accreditarsi e unirsi alla community che Vetrina Imprese ha già messo online, nella quale le aziende potranno accendere i riflettori su tecnologie, prodotti e progetti innovativi da lanciare sul mercato e condividere news su progettualità in cantiere per incrementare sinergie condivise e di co-produzione e rendere più competitivo il tessuto economico locale.

Da gennaio 2022 Vetrina Imprese entrerà a far parte dell’ecosistema digitale NOVA, il punto di accesso unico volto a rafforzare i processi di creazione d’impresa grazie al workflow dei Servizi, un vero e proprio portale dell’impresa sviluppato da comune e Liguria Digitale e che grazie all’interoperabilità dei sistemi proprietari mira ad accelerare, rafforzare e rendere più competitivo il market place locale.

Con il workflow dei servizi è possibile:

favorire matching tra ricerca, formazione e lavoro mettendo a sistema i servizi degli stakeholder come accesso al credito, incubazione, formazione, informazione;

offrire al contesto imprenditoriale genovese opportunità, finanziamenti, informazioni, spazi di co-working per favorire la crescita, le relazioni e la progettualità delle imprese.