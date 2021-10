Venerdì e sabato al Cap la prima festa dell'associazione comunista Cumpanis - Genova 24

Genova. Venerdì 8 ottobre e sabato 9 ottobre, presso il circolo Cap di via Albertazzi di Genova, si terrà la prima festa nazionale dell’associazione politico-culturale Cumpanis.

“L’obiettivo della nostra associazione è l’unità dei comunisti su basi omogenee, oggi più che mai necessaria in un paese che da oltre 30 anni vede i suoi militanti dispersi in mille rivoli, ridotti allo sbando o ad essere meri tifosi delle svariate organizzazioni che in una maniera o nell’altra si rifanno al comunismo”, scrive Cumpanis in una nota

“Dopo lo scioglimento del partito comunista italiano e la deriva movimentista ed arcobaleno di Rifondazione Comunista (cosa ben diversa da una presenza consapevole ed autonoma all’interno dei movimenti), in questo paese si sente la mancanza di un soggetto che sappia veramente unire i comunisti, rilanciando quei principi e valori, posti peraltro fondamento della nostra costituzione, che preludono alla costruzione di una società più giusta e basata su una prospettiva socialista”, prosegue

“Abbiamo dunque deciso, come associazione politico culturale, di lavorare per unità dei comunisti su basi omogenee, e contemporaneamente per riprendere il confronto con i cittadini e in particolare con il secondo partito in Italia, quel partito composto da persone che, non sentendosi più rappresentate da un centrodestra e un centrosinistra sempre più simili, scelgono di non votare”.

Il programma della festa sarà il seguente

Venerdì 8 ottobre

– ore 15.00; dibattito su scuola e università: per la cultura dominante o per una libera coscienza?

– ore 21.00; dibattito su UE, grande capitale e governo Draghi: attacco al lavoro e allo stato sociale – dalle lotte a un programma alternativo.

Cucina “zeneise” dalle 19 alle 20.45

Sabato 9 ottobre

ore 11.00; dibattito su Cuba: “Hasta la victoria Siempre!” Con Cuba, per Cuba.

ore 17.00; dibattito per l’unità dei comunisti.

ore 21.00; dibattito su Genova: unità dei Comunisti per la trasformazione sociale.

Cucina “zeneise” dalle 13,00 alle 14,30 e dalle 19,00 alle 20.30